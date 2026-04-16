Jóvenes integrantes de la expedición Con Luz Propia recorren provincia de Granma.

La expedición “Con Luz Propia” compuesta por la red de jóvenes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) recorrió instituciones sociales y económicas de la provincia Granma para dialogar sobre la transformación energética en Cuba. Durante la jornada la delegación conoció sobre las medidas adoptadas en el territorio para potenciar el empleo de las fuentes renovables. Los jóvenes continuarán su travesía por el resto de las provincias orientales hasta llegar a La Habana.