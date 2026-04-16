Se conmemoran 65 años de la proclamación del carácter socialista de la Revolución

La declaración sigue vigente hoy mediante el mantenimiento de la construcción de la sociedad socialista en Cuba. En tanto, la lucha por su soberanía, independencia y determinación de futuro se sostiene ante el mismo imperio norteamericano que ha convertido su política agresiva en genocida y nos amenaza con una nueva intervención. Esa es la causa por la cual el pueblo sigue sustentando el pensamiento del Lugarteniente del Ejército Libertador, Antonio Maceo: “Quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha”.