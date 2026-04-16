Hacia Cuba delegación uruguaya para celebración del 1 de Mayo

Montevideo-. Una representación del pueblo uruguayo, y en particular de su movimiento obrero, tiene hoy listas sus valijas para viajar a Cuba y participar en la celebración del 1 de Mayo. Casi medio centenar de trabajadores, estudiantes y jubilados volverán ondearán la bandera de su país en la Plaza de la Revolución de La Habana, […]

Montevideo-. Una representación del pueblo uruguayo, y en particular de su movimiento obrero, tiene hoy listas sus valijas para viajar a Cuba y participar en la celebración del 1 de Mayo.

Casi medio centenar de trabajadores, estudiantes y jubilados volverán ondearán la bandera de su país en la Plaza de la Revolución de La Habana, durante el desfile que se anuncia en la isla caribeña.

El contingente fue despedido la víspera en la sede del PIT-CNT, la central sindical unitaria, por su presidente Marcelo Abdala.

Acuden a la convocatoria hecha por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que llamó a los cubanos y a la solidaridad internacional a movilizarse ese día, como es tradicional en la mayor de las Antillas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959