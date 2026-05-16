Electromedicina en Granma mantiene vitalidad de sus servicios a pesar del recrudecimiento del bloqueo

La ingeniosidad de técnicos y especialistas del Centro Provincial de Electromedicina en Granma se pone a prueba cada día con la innovación en equipos fundamentales del sistema de salud pública.

“Tenemos actividades fundamentales en la provincia como la parte de la hemodiálisis, el soporte de vida, la atención a graves que es donde mayor esfuerzo hacemos para que los equipos no se nos paren y continúen trabajando, con la afectación de que muchas veces algunos vienen configurados y conformados por distintas tarjetas magnéticas, que sin estas no es posible ponerlos a funcionar, por lo tanto hay veces que hasta ahí llega el propósito nuestro, no obstante se hace la operatividad para que el equipo siga en funcionamiento”.

La entidad que no solo se dedica a la parte de hospitalización, tiene cinco unidades adjuntas, dos centros territoriales, Manzanillo y Niquero, que atienden la actividad propiamente de Electromedicina, así como las actividades del calzado ortopédico de Bayamo y en la Ciudad del Golfo.

A pesar del recrudecimiento del bloqueo los trabajadores de dichas unidades buscan alternativas para la confección de artificios y prótesis para pacientes con estas deficiencias, según subraya, Ramón Alberto Vázquez Tamayo, director de Centro Provincial de Electromedicina.

“Sobre el mes de marzo del año pasado, no se recibe ningún tipo de recurso material, sin embargo los trabajos no se han dejado de hacer, se continúa trabajando, aplicando las innovaciones y algunas ideas que van dando los trabajadores, además de la cooperación propia del paciente cuando tiene recursos en la mano, viene los deposita y se le construyen los artificios, las prótesis que van solicitando.”

Radio Bayamo