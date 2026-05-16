Brics esperanza de mercados emergentes y países en desarrollo

Existe una expectativa creciente, particularmente por parte de los mercados emergentes y los países en desarrollo, sobre el papel constructivo y estabilizador que deben desempeñar los Brics, afirmó hoy India.

En la sesión de apertura de la reunión de cancilleres del bloque, bajo presidencia india, el ministro de Asuntos Exteriores Subrahmanyam Jaishankar señaló que esas aspiraciones resultan de un momento de considerable dinamismo en las relaciones internacionales.

Los conflictos en curso, las incertidumbres económicas y los desafíos en materia de comercio, tecnología y clima están configurando el panorama global, significó.

El jefe de la diplomacia india, quien encabeza el encuentro, apuntó que en este contexto, los debates actuales constituyen una oportunidad para reflexionar sobre los acontecimientos globales y regionales, y para considerar formas prácticas de fortalecer la cooperación entre los países de la organización.

Precisó que las cuestiones relativas al desarrollo siguen ocupando un lugar central, pues muchos países continúan enfrentando desafíos en materia de seguridad energética, alimentaria, de fertilizantes y sanitaria, así como en lo referente al acceso a la financiación.

Al respecto, puntualizó que los Brics pueden ayudar a responder a esos desafíos de manera más eficaz.

Jaishankar dijo, además, que la resiliencia económica es también un factor clave.

«Las cadenas de suministro fiables y los mercados diversificados son sus componentes esenciales. Debemos centrarnos en ambos aspectos», agregó.

El canciller indio afirmó que el cambio climático sigue siendo una preocupación apremiante y abogó por deliberaciones que promuevan el desarrollo sostenible, respetando al mismo tiempo los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Enfatizó que los avances tecnológicos están transformando el panorama mundial y que estos pueden aprovecharse para fomentar la buena gobernanza y el crecimiento inclusivo.

Por otra parte, Jaishankar señaló que los conflictos recientes no hacen más que subrayar la importancia del diálogo y la diplomacia y que existe un interés profundamente compartido en reforzar la cooperación en la lucha contra el terrorismo.

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