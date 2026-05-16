Llega proyecto Con mi mochila al hombro hasta municipios costeros

El proyecto Con mi mochila al hombro, liderado por Reynier Velázquez Álvarez, el Teniente Rey, recorre municipios de la costa granmense.

El periplo que rinde homenaje al líder histórico de la Revolución en el Centenario de su natalicio, llegó este jueves hasta instituciones educativas de la ciudad de Manzanillo.

A través de sus redes sociales el artista resaltó que entre vítores, aplausos y canciones Fidel recibió una hermosa y emotiva actividad que quedará por mucho tiempo en el corazón de los presentes.

En la ciudad del Golfo el creador compartió con los pequeños del Hogar de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, pioneros y profesores de los seminternados Adalberto Pesant y Pedro Soto Alba, así como con la Colmenita Corazón Gigante.

Acerca de su presencia en Manzanillo Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido en Granma, refirió en su perfil en la red social Facebook que “No hay límites para un artista que demuestra con su quehacer diario compromiso y amor por su tierra.

Igualmente, dijo que “En este momento tan difícil con Todas Las Manos Todas Granma cuenta con muy buenos embajadores de buena voluntad para sobre todo regalar la espiritualidad tan necesaria en momentos adversos. Gracias Teniente Rey”

En la jornada de hoy este creador y su proyecto Con la mochila al hombro compartió con pioneros de la Escuela Granma y del Semi Internado Marta Abreu en el municipio de Campechuela.

Igualmente, este sábado intercambiará con los habitantes de la comunidad de San Ramón y con los combatientes e internos del establecimiento penitenciario de esa demarcación.

A través del proyecto Con La Mochila Al Hombro, este creador recorre sobre todo centros educacionales para ofrecer arte, pero también charlas y enseñanzas.

A decir de Teniente Rey, la música es el pretexto para este modesto homenaje al líder histórico de la Revolución.

Con la mochila al hombro cien años con Fidel, comenzó el 26 de julio de 2025 y se extenderá hasta el 13 de agosto.

A través del mismo el artista prevé realizar cien conciertos en saludo a la fecha en comunidades, centros de trabajo y otros espacios.

Radio Bayamo