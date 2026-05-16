Celebra hoy Juan Manuel Reyes Alcolea su 90 cumpleaños

Nacido en Majaguabo, municipio San Luis, en la provincia Santiago de Cuba y quien por muchos años vivió en el municipio de Guisa, de donde es Hijo Ilustre, resalta por la cubanía de sus versos y su obra.

Reyes Alcolea es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y cuenta con varios libros publicados entre estos “¿Acaso me has visto el alma?”, “Ecos de montes y ríos”, “Bayamo, como me adentro en tus latidos”, “Ponle tu guitarra al canto mío”, “Voz de la tierra” y “Naborí con los ojos míos”.

Excelente promotor, con su peña “Con la décima en el centro” en su sede habitual de la filial granmense de la Sociedad Cultural José Martí, de la que también es miembro, Juan Manuel Reyes Alcolea resalta la historia, la literatura y el pensamiento martiano a través de la décima.

Además, cuenta con el disco “La Décima en mi voz”, álbum con 19 textos escogidos de su amplio repertorio literario, el cual transita por temas tan diversos como la canción de gesta, la elegía, el costumbrismo, lo intimista y lo erótico, tratado con suavidad y elegancia.

Como resaltó en una ocasión el Dr.C Juan Ramírez Martínez “Alcolea no es un poeta que busca y rebusca en la forma, sino en el contenido, de ese modo recibimos una poesía cargada de conceptos con versos sólidos y bien armados, algunos de ellos estructurados sobre el empleo del encabalgamiento y el manejo de la puntuación para buscar rimas y sobre todo el ritmo”.

Como parte de la celebración del cumpleaños 90 del poeta, hoy tendrá lugar un homenaje, organizado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a las 6:00 p.m. en la galería Dos Columnas.

Radio Bayamo