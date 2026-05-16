Comenzó la fiesta del disco cubano con sede principal en el Pabellón Cuba

Cubadisco 2026, tras dar a conocer los nominados el pasado día 24 en uno de los salones del Hotel Habana Libre, dio inicio hoy a su amplio programa de actividades que incluirán no solo presentaciones musicales, sino, además, la Feria Comercial y el Simposio, donde el Son será el protagonista.

Desde horas de la mañana, el escenario central del Pabellón Cuba acogió un encuentro estudiantil con la orquesta juvenil El Gran Pututi, de la Escuela Vocacional de Arte Olga Alonso; y el Conjunto de Vientos del Conservatorio Guillermo Tomás; mientras en La Pérgola amenizó el Coro Selectivo de la Escuela Elemental de Música Paulita Concepción.

Otras acciones incluirán la actuación de Alejandro Falcón y Cubadentro, a las 3:00 p. m. en La Pérgola; misma hora en la que el maestro Lázaro Dagoberto González dirigió la Orquesta de Cámara Cuerdas Profundas en la Basílica Menor de San Francisco de Asís.

Los festejos continuarán en el escenario central del Pabellón desde las 6:00 p. m. con un gran concierto a cargo de la Orquesta Adalberto Álvarez y su Son, junto al proyecto Retomando el Son Bailando Casino, liderado por el incansable promotor Luis Llamo.

El espacio La Brújula tuvo el Rincón del Bolero con Seline Loyola; mientras la sala de cine exhibe desde las 2:00 p. m. el material La voz de oriente, de Miguel Ángel García Velasco, y el filme Love and Mercy, de Bill Pohlad.

A las 5:00 p. m. se inaugurará en la Covarrubias del Teatro Nacional la exposición “Mi foto con Fidel”, del Museo Nacional de la Música, muestra donde se recogen instantáneas de momentos trascendentales donde el líder de la Revolución intercambió con personalidades del arte a propósito de eventos y otras actividades.

Y el plato fuerte principal de la jornada será la gala de premiaciones que tendrá por escenario la misma sala Covarrubias a las 6:00 p.m., oportunidad para reconocer lo más granado de la discografía nacional en el último año.

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