Cuba debuta hoy en clasificatorio mundialista de sóftbol femenino

Cuba debutará hoy frente a China Taipéi en el clasificatorio de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino, con sede en Praga, tras un accidentado arribo que provocó ajustes en su nómina.

Las cubanas enfrentarán a uno de los rivales más fuertes del grupo A en el Svoboda Ballpark, con la misión de iniciar con éxito un torneo que otorgará plazas para la fase final prevista en Australia en 2027.

El partido, reprogramado para las 3:30 p.m., hora de Cuba, quedó condicionado por la llegada tardía de varias jugadoras debido a dificultades en la transportación aérea, situación que impidió completar la plantilla en el tiempo previsto.

Esa circunstancia también afectará la disponibilidad del equipo para su siguiente compromiso frente al conjunto anfitrión, en una situación ajena a la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol, que había garantizado la logística correspondiente para el evento.

Como abridora fue anunciada Yamelkis Guevara, recién incorporada desde Italia, mientras la selección lamenta las ausencias de la experimentada Yilian Tornés por lesión y de Yarianna López por decisión personal.

El grupo A reúne además a Canadá, Australia, Italia y República Checa, en una lid que forma parte de la primera fase de la Copa Mundial WBSC 2026-2027.

La fase de grupos continuará en Lima, del 14 al 18 de julio, y en Oklahoma City durante septiembre, como parte de un calendario que involucra sedes en tres continentes.

De cada grupo surgirán los equipos clasificados a la fase final, prevista para disputarse en Australia en 2027, instancia que reunirá a las ocho mejores selecciones del certamen.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.