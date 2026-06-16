Prensa Latina sopla 67 velas en pleno perfeccionamiento de su gestión

La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina celebra hoy su aniversario 67 consolidada como uno de los proyectos informativos más longevos y con mayor alcance surgidos en América Latina durante el siglo XX.

Creada en esta capital en 1959 por iniciativa del entonces primer ministro cubano Fidel Castro y el comandante Ernesto Che Guevara, contó con la impronta del periodista argentino Jorge Ricardo Masetti, quien asumió la dirección inicial y la conformación de sus corresponsalías.

Desde el comienzo, desarrolló una estructura informativa con presencia en múltiples regiones del mundo y actualmente mantiene corresponsales en más de 30 países y un grupo de colaboradores en América Latina, el Caribe, Europa, África y Asia, que le permite sostener un flujo informativo continuo acerca de acontecimientos internacionales, regionales y locales.

Durante su trayectoria, la agencia ha informado pormenores de hechos internacionales relevantes, entre ellos procesos políticos en América Latina, conflictos armados como la guerra de Vietnam, movimientos de liberación nacional en África, más cumbres multilaterales, crisis económicas globales, emergencias sanitarias y eventos deportivos de gran escala.

En el ámbito regional, ha mantenido seguimiento sistemático a los procesos de integración latinoamericana, transiciones políticas y dinámicas sociales contemporáneas.

Especialistas del ámbito periodístico han señalado que Prensa Latina se ha consolidado como una fuente informativa “de referencia dentro del espacio mediático en lengua española” y destacan su capacidad de cobertura regional y permanencia en el tiempo en un entorno altamente competitivo.

Según estas valoraciones, su principal fortaleza ha sido la calificación de sus profesionales y colaboradores, además de la estable presencia y continuidad editorial en escenarios internacionales cambiantes.

Respecto a la recepción de sus contenidos, lectores y suscriptores destacan que sus servicios informativos son de diversas temáticas y con una gran amplitud geográfica, toda vez que incluyen desde política internacional hasta ciencia, cultura y deportes en casi todos los recodos del mundo.

Usuarios habituales de sus servicios señalan además la utilidad de sus contenidos como fuente complementaria para medios de comunicación, instituciones académicas y análisis regionales.

Prensa Latina también ha desarrollado un importante trabajo editorial a través de publicaciones periódicas impresas y digitales. Entre ellas destaca el semanario internacional Orbe, reconocido por su enfoque de análisis global y su redacción basada en el trabajo de corresponsales en decenas de países.

Esta publicación refleja semanalmente acontecimientos políticos, económicos, científicos y culturales de distintas regiones del mundo.

De acuerdo con información de la propia agencia, Orbe se edita con aportes de corresponsales en más de 30 países y se distribuye en formato impreso y digital en varios mercados, incluyendo América Latina.

Asimismo, la agencia ha desarrollado otras publicaciones como Cuba Internacional, una de sus revistas de mayor tradición, así como diversos suplementos especializados en economía, salud, cultura y ciencia.

En el plano institucional, la Agencia cumple 67 años en medio de un proceso de fortalecimiento editorial, marcado por la transformación tecnológica, la incorporación de plataformas digitales y formatos multimedia que amplían la distribución de contenidos y su adaptación a las nuevas dinámicas de consumo informativo, un proceso latente en medio de los festejos por el aniversario.

Actualmente, Prensa Latina mantiene su operación en un entorno mediático caracterizado por la inmediatez digital, la diversificación de plataformas y la creciente competencia global, sosteniendo su servicio informativo diario y su red de corresponsales en distintos continentes.

En este nuevo aniversario, la agencia celebra más de seis décadas de labor ininterrumpida, manteniendo su presencia como actor relevante dentro del sistema internacional de agencias de noticias y del ecosistema comunicacional latinoamericano.

Así llega a esta jornada en la que, como parte de las celebraciones, Prensa Latina conmemorará la efeméride en el Memorial José Martí y reconocerá la trayectoria de sus integrantes más destacados.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959