Equipo femenino voleibol intensifica preparación para Santo Domingo 2026

La selección femenina de voleibol de Cuba intensifica por estos días la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, en la Escuela Nacional de este deporte, en esta capital.

Luego de conseguir recientemente la medalla de bronce en el Torneo de Norceca Final Four de Voleibol, las discípulas de director técnico brasileño Luizomar De Moura, ultiman detalles en los entrenamientos con la mira puesta en la cita multideportiva dominicana el verano próximo.

Las cubanas lograron el metal bronceado al derrotar en cuatro sets a Costa Rica, en un certamen con sede en Ponce, Puerto Rico, en el que México logró la presea de oro.

Con el triunfo ante las costarricenses, las pupilas de De Noura alcanzaron la única victoria con pizarra de 3-1 (25-7, 25-21, 22-25 y 25-18), luego de debutar este con revés de 0-3 contra México y el sábado, 1-3 ante las boricuas.

Por las estadísticas colectivas oficiales del partido, las cubanas dominaron el bloqueo, 11 puntos por seis, estuvieron mejor en el servicio (7-6) y los errores propios (21-37), ya que en el ataque quedaron parejas (38-38).

Individualmente sobresalió la costarricense Nhya Rasdilhas Barley, máxima anotadora del encuentro con 21 unidades, seguidas por las cubanas Laura Suárez, capitana y central, y la auxiliar Evelania Martinez, con 15 y 10 puntos, respectivamente, con escenario en el Coliseo Salvador Dijols de Ponce, escenario del torneo clasificatorio para la Liga de Naciones de 2027 y que otorgó puntos para el ranking continental y mundial.

México subió a lo más alto del podio con triunfo de 3-2 (26-28, 25-19, 25-21, 19-25 y 15-11) ante Puerto Rico.

Por lo acordado en la reunión técnica la competencia se disputó por el sistema de todos contra todos y al concluir las tres jornadas, la clasificación final se determinó de acuerdo con los resultados acumulados, definiendo así las posiciones finales y al campeón del torneo.

La selección de la mayor de las Antillas llegó a Ponce dueña del cuarto lugar en el medallero histórico con una presea de plata y una de bronce.

Por su parte, Puerto Rico (3-1-1) lo hizo como líder, escoltado por México (1-2-1) y Canadá (1-0-0), mientras que Costa Rica (0-1-1) y Trinidad y Tobago (0-0-1), en el quinto y sexto puestos, en ese orden.

En 2025 los dueños del podio fueron las boricuas, mexicanas y costarricenses, respectivamente, edición en la que Cuba, ahora con jugadoras establecidas y jóvenes, no participó por negación de visas, luego del bronce conseguido en 2024.

Al DT brasileño lo acompañaron los asistentes Jefferson Arosti, también de Brasil, y la cubana Norka Latamblet, quienes se mantienen al frente de la selección junto a la doctora Rosamary Ibarola, el fisioterapeuta Thiago Moreira y el preparador físico Joao Filipe de Paula.

Entre las ausentes en Ponce, afectadas para estar presentes en el certamen por no estar a tiempo para realizar el proceso de las visas, estuvieron Diaris Pérez, Brenda Mía Ferrer, Dayana.Martínez y Whitney James.

Tampoco pudieron participar la pasadora Gretel Moreno, lesionada en una mano, Claudia Tarín, quien llegó a La Habana con varicelas, y la segunda colocadora, Lisbeisis Hernández, ya que disfruta su etapa de maternidad.

Destacar que los organizadores de la lid boricua resaltaron que el equipo ganador clasificó para la Liga de Naciones de Voleibol (VNL, por sus siglas en inglés) de 2027, ya que Estados Unidos, Canadá y República Dominicana ya tienen sus plazas seguras.

Actualmente el equipo incluye al resto de la preselección nacional, ya que sus integrantes buscan sus puestos para Santo Domingo, evento fundamental del año.

Una vez terminado el compromiso de la cita multideportiva dominicana, las discípulas de De Noura continuarán su preparación para el torneo clasificatorio para el campeonato mundial y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con sede en República Dominicana.

Resulta importante que primero se discuten los cuatro boletos para la cita del orbe de 2027 y a continuación los clasificados estarán en una Final Four, y el ganador garantizará su presencia en Los Ángeles 2028.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.