Embajadora cubana entrega carta a presidente de la Cámara de los Comunes

Ismara Mercedes Vargas Walter, embajadora de Cuba en el Reino Unido, fue recibida en Londres está última semana por el presidente de la Cámara de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle, en el Palacio de Westminster, donde entregó una carta de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

El mensaje transmitió saludos institucionales y expuso los efectos nocivos humanitarios derivados de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra la población cubana, además de abordar asuntos relativos a las relaciones parlamentarias entre ambos países.

Vargas Walter informó al titular de la Cámara sobre la situación actual en Cuba y solicitó respaldo parlamentario, agradeciendo la solidaridad expresada por más de ciento diecisiete diputados de distintos partidos que apoyaron la moción 2739 en mayo de 2026.

La diplomática destacó la labor del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Cuba, presidido por el diputado Steve Witherden, y otras iniciativas como preguntas parlamentarias, debates y eventos públicos que han manifestado apoyo al pueblo cubano.

En el encuentro participó también Pablo Ginarte Sampedro, primer secretario de la Embajada de Cuba en el Reino Unido.

La misión diplomática cubana agradeció la acogida brindada por Sir Lindsay Hoyle y su oficina, así como el compromiso con el diálogo parlamentario entre ambos pueblos.

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