Italia prepara despliegue de buques dragaminas en estrecho de Ormuz

Italia destinará dos dragaminas para las operaciones de seguridad en el estrecho de Ormuz, con un contingente de unos 500 efectivos, misión supeditada a un mandato internacional y a la aprobación parlamentaria, indica hoy una nota.

Se prevé el despliegue futuro en esa zona marítima de los dragaminas “Crotone” y “Rimini”, que en estos momentos participan en la misión Aspides, de la Unión Europea (UE), cuyo objetivo es proteger buques mercantes en el mar Rojo, el Golfo de Adén y zonas aledañas, señala un reporte publicado en el portal noticioso La C News 24.

Ambos buques, actualmente desplegados en el Cuerno de África con base en el puerto de Yibutí, están diseñados específicamente para detectar, neutralizar y destruir minas navales y, a pesar de sus más de 30 años de servicio, son considerados los más eficaces de la Armada italiana para esas operaciones.

Están equipados con un sofisticado sonar para la búsqueda submarina; vehículos operados a distancia (ROV) capaces de operar a profundidades de hasta aproximadamente 600 metros, así como con sistemas para identificar y neutralizar artefactos explosivos sin exponer directamente al personal a riesgos. La misión requerirá de un importante componente de respaldo, por lo que se prevé la posible participación en esa operación del buque de apoyo logístico Atlante (A-5336), equipado con capacidades médicas, técnicas y de suministro avanzadas, capaz de mantener operaciones prolongadas lejos de las bases nacionales y de albergar helicópteros de la Armada.

También está prevista la participación del buque patrullero de alta mar multipropósito “Raimondo Montecuccoli”, equipado con sistemas de misiles Aster y artillería avanzada, así como de la fragata misilística Luigi Rizzo (F-595), con capacidad para desplegar fuerzas especiales y comandos.

Según las estimaciones iniciales, el contingente italiano podría alcanzar aproximadamente los 500 militares, incluyendo tripulaciones, personal de logística, ingenieros navales, buzos y personal de mando, agrega la fuente.

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