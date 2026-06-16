Siria firma acuerdo con ConocoPhillips y Novaterra en campo de gas

La Compañía Petrolera Siria firmó hoy un contrato con las empresas estadounidenses ConocoPhillips y Novaterra Energy para el desarrollo de varios yacimientos de gas en el país, con el objetivo de incrementar la producción.

El acuerdo, rubricado en la sede del Ministerio de Energía en Damasco, se enmarca en un proceso de cooperación iniciado previamente mediante la firma de un memorando de entendimiento entre las partes, seguido de reuniones técnicas, legales y comerciales para definir su implementación.

Según las autoridades sirias, el proyecto busca aumentar la producción en los campos seleccionados, modernizar su infraestructura operativa conforme a estándares internacionales y apoyar los planes de rehabilitación del sector energético mediante la atracción de inversiones y experiencia extranjera.

Durante la ceremonia, el ministro de Energía, Mohammad al Bashir, calificó la firma del contrato como “un hito importante” para el sector energético sirio, al considerar que refleja la recuperación de la confianza internacional en el entorno de inversión del país.

El titular subrayó que la iniciativa contribuirá a mejorar el suministro de gas destinado a la generación eléctrica y a otros sectores estratégicos, además de fortalecer la estabilidad del sistema energético y apoyar la recuperación económica.

Por su parte, el director general de la Compañía Petrolera Siria, Youssef Qablawi, afirmó que el acuerdo representa un paso significativo para el desarrollo del sector gasífero nacional y demuestra la confianza de los socios internacionales en las oportunidades de inversión en Siria.

Desde la parte empresarial, el presidente y director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, explicó que la compañía trabajará junto a sus socios para apoyar el desarrollo de la producción de gas terrestre y establecer un marco de cooperación para ampliar la explotación de los recursos.

En tanto, el director ejecutivo de Novaterra Energy, Alex MacDonald, expresó la disposición de la empresa a colaborar con el gobierno sirio en la ejecución del proyecto, mientras que su representante local, Jamil Aqili, destacó la incorporación de tecnologías modernas y estándares internacionales para acelerar la producción.

De acuerdo con la Compañía Petrolera Siria, el contrato da continuidad a un memorando de entendimiento firmado el pasado 18 de noviembre con ambas empresas, orientado a desarrollar el sector gasífero, explorar nuevos campos y mejorar el suministro energético del país.

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