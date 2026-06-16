Cuba e institución mexicana por renovar acuerdo en educación superior

La presidenta del Colegio de México (Colmex), Ana Covarrubias, y el embajador de Cuba aquí, Eugenio Martínez, expresaron este lunes interés en renovar un acuerdo existente con la Universidad de La Habana e identificar otras áreas de cooperación.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la sede diplomática precisó que Covarrubias recibió al embajador, quien realizó una visita de cortesía a la institución pública de educación superior.

Según lo divulgado, el encuentro permitió revisar el estado de los convenios de colaboración académica existentes entre el Colmex y centros de altos estudios de la mayor de las Antillas, como las universidades de La Habana y Cienfuegos.

Ambas partes puntualizaron el interés de “concretar la renovación del Acuerdo existente con la Universidad de La Habana, así como identificar otras áreas de cooperación que pudieran impulsarse”.

Martínez se refirió a las posibilidades de evaluar de conjunto con las autoridades universitarias del Colmex las capacidades para realizar intercambios virtuales entre académicos e investigadores cubanos y mexicanos.

También en materia de publicaciones conjuntas con la Universidad de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” y el Centro de Investigaciones de Política Internacional.

Estuvo presente, además, la coordinadora general académica y vicepresidenta de Asuntos Académicos Internacionales del Colmex, Diana Terrazas.

Por la parte cubana, participaron también en el diálogo la embajadora Johana Tablada, segunda jefa de Misión; la ministra Consejera, Onesis Bolaño, y la consejera de Educación, Rosa Álvarez.

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