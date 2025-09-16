Cuba-Estados Unidos hoy en Final Six (f) de Voleibol

La selección femenina de voleibol de Cuba enfrentará hoy a Estados Unidos en la continuación del torneo de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca) Final Six, certamen que concluirá este domingo en Guadalajara, Jalisco, México.

Foto: JIT

Carlos González Rego

Según el sitio www.norceca.net, las discípulas del nuevo entrenador de la mayor de las Antillas, el brasileño Lizomar De Moura, buscarán este martes su primera victoria en el certamen luego de caer 0-3 (16-25, 23-35 y 21-25) contra el segundo equipo de República Dominicana.

Las cubanas no pudieron frente a las quisqueyanas, a pesar de entregar 10 puntos menos que sus rivales por errores propios (16-26).

El triunfo de Dominicana fue con parciales de 25-16, 25-23 y 25-21, luego de una hora y 13 minutos de accionar sobre la cancha.

Las estadísticas colectivas oficiales del encuentro reflejan mejores resultados de las quisqueyanas en todos los elementos del juego, con balances positivos en el ataque, 38 puntos por 26, el bloqueo (12-5) y el servicio (9-3).

Individualmente sobresalieron por República Dominicana, Alondra Denis Tapia, máxima anotadora del desafío con 19 tantos, 14 en el ataque, dos en la bloqueo y tres en el servicio, y Madeline Jazmín Guilean (15/10-2-3), las únicas dos jugadoras con dobles dígitos.

Lo mejor por Cuba estuvo el Dezirett de la Caridad Madan (9/8-1-0).

Sus próximas contrincantes serán las mexicanas, el miércoles, las puertorriqueñas, el jueves, y las canadienses, el viernes, en las eliminatorias por el sistema de todos contra todos.

Por lo anunciado por los organizadores, la semifinal será el sábado con los partidos entre segundo contra tercero y primero contra cuarto, mientras que el domingo se discutirán el quinto lugar, la medalla de bronce y la de oro, en ese orden.

Antes de partido, Lizomar De Moura, expresó “Es un gran placer está acá, en un torneo de alto nivel. Espero que en este inicio de proceso que estoy asumiendo comandando la selección cubana, podamos hacer una gran competencia. Le deseo suerte a todos los participantes y que Cuba tenga éxitos también”.



El torneo otorga puntos para la clasificación al Campeonato Continental NORCECA 2026, que es el Torneo Clasificatorio Olímpico, además de puntos de ranking mundial para los equipos que no compiten en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL).

