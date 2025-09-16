Roxana Gómez avanza a la final de los 400 metros en Tokio

Contra los pronósticos de muchos especialistas y entendidos del llamado deporte rey, la cubana Roxana Gómez apeló hoy a la épica para culminar en la segunda posición del heat dos de semifinales con tiempo 49,78 segundos (s) y así incluirse en la carrera por el título en el Campeonato Mundial de Atletismo, con sede en el Estadio Nacional de Tokio, Japón.

Gabriel Manuel Peña Ramírez

Gómez, ubicada en el peldaño 25 del listado del orbe y semifinalista olímpica en París 2024, quedó a siete centésimas de su mejor registro de por vida, luego de aumentar el ritmo y completar la vuelta al óvalo con un remate que gestó desde los 300 m para entrar a la línea de meta por detrás de Salwa Eid Naser, de Baréin, quien detuvo los relojes en 49,47 s.

Las favoritas Marileydi Paulino, de República Dominicana, con 49,82 s y la polaca Natalia Bukowiecka con 49,67 s también avanzaron hacia la porfía por el cetro; mientras que la mejor corredora de los 400 metros con vallas, pero ahora debutante en igual distancia sin obstáculos, Sydney Mclaughlin-Levrone, de Estados Unidos, lanzó su candidatura con 48,29 s, marca líder de la temporada.

El buen hacer de las cubanas durante la cuarta jornada en la capital nipona se enriqueció con la clasificación de Leyanis Pérez (14,66 metros) y Liadagmis Povea (14,44 m) a la pugna por el reinado del triple salto femenino.

