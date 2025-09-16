Cubanas Marín a semifinal y Sanz al bronce en Mundial de Lucha

Dos victorias contundentes por 10-0 clasificaron hoy a la cubana Milaimis Marín, 76 kilogramos (kg), a semifinales del Campeonato Mundial de Lucha de Zagreb, mientras que su compatriota Yaynelis Sanz (55 kg) ganó en el repechaje y avanzó a la pelea por el bronce.

Tomada del sitio web de la Federación Internacional de Luchas

Ernesto Arturo Santana

Marín, bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue implacable: en octavos venció en 56 segundos a la bielorrusa Anastasiya Zimiankova y en cuartos barrió a la japonesa Nodoka Yamamoto, en la cita del orbe que se celebrará hasta el 21 de septiembre.

Su próxima rival en semifinales será la ecuatoriana Génesis Reasco, a quien ya derrotó en los Panamericanos de Santiago 2023.

El combate está fijado para las 10:54 de esta mañana, hora de Cuba.

En la otra llave de la división de los 76 kg, la favorita Aiperi Medet Kyzy de Kirguistán, líder del ranking mundial, enfrentará a la ucraniana Anastasiya Alpyeyeva.

Por su parte, Yaynelis Sanz superó a la austríaca Oleksandra Kogu con tanteadores de seis a cero y disputará la medalla de bronce frente a la rumana Andreea Beatrice Ana, subcampeona europea.

La lid por el tercer puesto comenzará a las 12:18 de la tarde, hora de la isla.

