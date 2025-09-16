Prensa Latina y Diario del Pueblo por más cooperación e intercambios

Prensa Latina y el Diario del Pueblo abogaron hoy por fortalecer la cooperación mutua, fomentar el intercambio de experiencias y promover la capacitación conjunta.

El presidente del Diario del Pueblo, Yu Shaoliang, dialogó aquí con el presidente en funciones de Prensa Latina, Alejandro Gómez, en el marco del Foro de Cooperación de Medios de la Franja y la Ruta.

Ambos subrayaron el carácter especial de las relaciones entre Cuba y China que celebran este mes 65 años de nexos diplomáticos e instaron a profundizar la amistad bilateral a través de una mayor colaboración entre los medios de prensa.

En el encuentro también estuvieron presentes directivos de Cubadebate y el periódico Granma, ambos también de Cuba, quienes valoraron como oportunos y necesarios los vínculos entre los dos países en materia de comunicación.

Gómez destacó hitos de la cooperación entre Prensa Latina y el Diario del Pueblo, al tiempo que agradeció la posición de respaldo del gigante asiático contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y las sanciones unilaterales.

Resaltó el trabajo conjunto para visibilizar las historias de éxito de China, el pensamiento del presidente Xi Jinping y el liderazgo de Beijing en defensa de un mundo globalizado más justo, equitativo e inclusivo, así como de un nuevo orden comunicacional protagonizado por los países del Sur Global.

Por su parte, el presidente del Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista de China, rememoró momentos especiales que lo vinculan a Cuba, valoró el impacto de la Revolución cubana y sus líderes y mencionó la colaboración en educación que llevó a unos tres mil chinos a estudiar español en la isla.

Destacó la reciente visita del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, al gigante asiático durante la conmemoración del aniversario 80 de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la derrota del fascismo mundial.

En este sentido, resaltó el encuentro en Beijing con el mandatario Xi Jinping en el que ambos calificaron como una amistad de hierro los nexos bilaterales.

Yu subrayó la importancia de estrechar los vínculos entre los medios de comunicación de nuestros respectivos países, en particular en lo referente a la capacitación en el uso de las tecnologías de la información en medio del impacto global que ya tiene el empleo de la inteligencia artificial.

Unos 200 representantes de 165 medios de comunicación e instituciones de 87 países debatieron hoy aquí durante el Foro de Cooperación de Medios de la Franja y la Ruta sobre la responsabilidad compartida de contribuir al aprendizaje mutuo entre civilizaciones y al nuevo orden mundial.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959