Luchadoras latinas por medallas en Campeonato Mundial

Cuatro luchadoras latinoamericanas saldrán hoy por conseguir o asegurar medallas en el Campeonato Mundial de luchas que se celebra aquí.

La cubana Yaynelis Sanz disputará la presea de bronce en la división de hasta 55 kilogramos contra la indonesia Andreea Beatrice, luego de sobrevivir a la repesca en la velada matutina.

En tanto, su compatriota Milaimy De La Caridad Marín estará en horas de la noche en la semifinal de 76 kilos contra la ecuatoriana Génesis Rosangela Reasco, ambas por asegurar una presea.

También sigue con opciones de subir al podio la venezolana Nohalis Alejandra Loyo, quien luchará en cuartos de final de 50 kg ante la mongola Munkhnar Byambasuren, y de imponerse accedería a semis.

Estas serían las primeras medallas de Latinoamérica y el Caribe en la lid, pues hasta ahora lo mejor fue un quinto puesto en la máxima división del estilo libre entre los hombres, conseguida por el puertorriqueño Jonovan Darius Smith.

