¿Cómo se distribuye el gas licuado en Granma?

Cupet lo aclara con un ejemplo detallado. La Unidad Empresarial de Base Comercializadora de Combustible en Granma explicó, a través de su canal oficial de Telegram, el detallado procedimiento para el desglose de la asignación de cilindros de gas licuado en los puntos de venta de la provincia.

Según la entidad, el proceso es el siguiente: a la cantidad total asignada a una unidad de venta se le restan primero los cupos priorizados.

Para ilustrarlo, usaron un ejemplo concreto: si a un punto se le asignan 250 cilindros, se restan 10 para personas vulnerables y 5 para impedidos físicos, quedando 235 cilindros disponibles para la distribución general.

De este remanente, el 70% (equivalente a 164 cilindros) se destina a la aplicación MiTurno, mientras que el 30% restante ( ajustados a 71) se asigna a la venta por listados en la cola tradicional.

Esta aclaración, que incluye un caso práctico con los cálculos específicos, busca brindar total transparencia al proceso de distribución, detallando cómo se compone la oferta disponible para la población.

La entidad reiteró el compromiso de mantener informada a la ciudadanía a través de sus canales de comunicación oficiales.

Para más detalles, los interesados pueden seguir las publicaciones en el Canal de Telegram de la Base Comercializadora de Combustible en Granma.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma