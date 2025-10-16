Trump da primeros detalles de su conversación con Putin

Donald Trump describió su reciente conversación con Vladímir Putin como "muy productiva". El mandatario ruso felicitó a Trump por el acuerdo de paz en Oriente Medio, según el informe publicado en Truth Social. Ambos líderes también abordaron el futuro comercio bilateral tras el conflicto en Ucrania y posibles negociaciones de paz.

Texto y Foto: Rusia Today

Donald Trump dio los primeros detalles de su conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, a la que calificó como “productiva”.

“Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, y fue muy productiva”, escribió este jueves en su cuenta de Truth Social.

Al mismo tiempo, Trump afirmó que su homólogo ruso le transmitió sus felicitaciones por el “gran logro de la paz en Oriente Medio”, en relación con el acuerdo entre Israel y el grupo palestino Hamás. “Algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos”, indicó. “Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania”, expresó.

Por otra parte, el inquilino de la Casa Blanca aseveró que “dedicaron un tiempo considerable” a hablar sobre el comercio entre Rusia y Estados Unidos una vez finalizado el conflicto ucraniano.

