Inauguran en Cuba escuela doctoral para desarrollo de ingeniería

Con la finalidad de acelerar el desarrollo de Cuba, quedó inaugurada la escuela de formación doctoral del proyecto Creación de Capacidades de Investigación e Innovación (CRISSS) en la Universidad de Holguín.

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El coordinador del programa, Roberto Pérez Rodríguez, explicó que la iniciativa busca dar respuesta a problemáticas prioritarias del país y del territorio mediante líneas de investigación centradas en la energía inteligente, la agricultura de precisión, la gobernanza y las plataformas informáticas de soporte.

La estructura docente se sustenta en la colaboración interinstitucional entre dos programas de doctorado de la casa de altos estudios holguinera y tres escuelas doctorales de Bélgica, con un financiamiento inicial proyectado para la formación de 15 doctorandos en su primera etapa y un segundo ciclo quinquenal de igual magnitud.

Asimismo, el proyecto contempla un macrocentro de desarrollo de servicios para potenciar áreas clave como la smart electricity —enfocada en la eficiencia solar y el uso de grillas inteligentes—; la agricultura inteligente, mediante el internet de las cosas y el riego de precisión; así como un laboratorio viviente para promover la cocreación junto a los agricultores locales.

La escuela doctoral funcionará de manera transversal para garantizar la sostenibilidad del capital humano, ofreciendo además estancias postdoctorales, redes académicas internacionales y capacitación continua para profesores y estudiantes de doble titulación.

Prensa Latina

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