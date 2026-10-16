No seamos reservorio del Aedes aegypti

La provincia de Granma mantiene la circulación del dengue y registra un incremento de casos sospechosos en las últimas semanas, asociado a las lluvias, las altas temperaturas y otras condiciones favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Mientras, autoridades sanitarias y gubernamentales trabajan hoy en su control.

El dengue transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti (hembra) se desplaza más allá de 300 metros y tiene su horario de vuelo entre las diez de la mañana y las siete de la noche. Es en ese momento cuando aguijonean y enferman.

Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades. Se manifiesta por dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, fiebre y afección cutánea.

Por lo que se exhorta a la población a extremar las medidas de protección cortando la cadena de transmisión que consiste en eliminar toda posibilidad de que el mosquito viva en el hogar y sus alrededores.

Es necesario realizar una inspección minuciosa de cada una de las partes de nuestro hogar: closet, cocina, baño, habitaciones y controlar los depósitos de agua manteniéndolos bien tapados.

Si tienes vivienda con patio, pasillos laterales, jardines, tragantes, vasijas de uso animal, revísalos periódicamente. Recoge la basura y otros desperdicios, tápalos y poda los árboles que circundan tu vivienda para que el aire circule mejor y el sol penetre.

Recientemente la doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública informó que el dengue mantiene su circulación y que la situación epidemiológica de Cuba está marcada actualmente por el alza estacional de las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas y las hepatitis, así como por un incremento de las arbovirosis.

Es un llamado a la conciencia de cada ciudadano. Una alerta temprana nos ayuda a evitar enfermedades.

La Demajagua