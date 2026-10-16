Mi pequeña cubanía, un área para los infantes 

El área infantil Mi pequeña cubanía será una de las novedades de la XXXII edición de la Fiesta de la Cubanía en Bayamo.

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Dicho espacio, tendrá lugar frente a la Casa Verde, sede del Teatro Andante, en prolongación de General García y sesionará del 17 al 19 de octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Claudia Deyanira González Martí, actriz y directora artística del área refirió que entre los invitados están el proyecto Azul infinito, la Biblioteca, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, Campismo, el INDER y propuestas artísticas con los proyectos infantiles Los Andantinos, Arcoíris en movimiento, el Coro Ismaelillo, la Orquesta de Cámara Juvenil y el grupo Juego de máscaras, de Jiguaní, entre otras sorpresas.

“En Casa Verde tenemos un espacio donde los niños vienen y ya saben que van a encontrar cultura y cosas buenas para su desarrollo y su bienestar”, resaltó González Martí.

El área Mi pequeña cubanía brindará arte a los niños y a sus familiares, inculcando desde la infancia ese sentimiento de amor por la cultura e identidad.

Radio Bayamo

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