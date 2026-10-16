Mi pequeña cubanía, un área para los infantes 

El área infantil Mi pequeña cubanía será una de las novedades de la XXXII edición de la Fiesta de la Cubanía en Bayamo.

Dicho espacio, tendrá lugar frente a la Casa Verde, sede del Teatro Andante, en prolongación de General García y sesionará del 17 al 19 de octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Claudia Deyanira González Martí, actriz y directora artística del área refirió que entre los invitados están el proyecto Azul infinito, la Biblioteca, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, Campismo, el INDER y propuestas artísticas con los proyectos infantiles Los Andantinos, Arcoíris en movimiento, el Coro Ismaelillo, la Orquesta de Cámara Juvenil y el grupo Juego de máscaras, de Jiguaní, entre otras sorpresas.

“En Casa Verde tenemos un espacio donde los niños vienen y ya saben que van a encontrar cultura y cosas buenas para su desarrollo y su bienestar”, resaltó González Martí.

El área Mi pequeña cubanía brindará arte a los niños y a sus familiares, inculcando desde la infancia ese sentimiento de amor por la cultura e identidad.

Radio Bayamo