XXXII Fiesta de la Cubanía, un evento diverso e integrador

Con un programa académico, infantil, comunitario y popular ha sido concebida la XXXII edición de la Fiesta de la Cubanía, a celebrarse del 17 al 20 de octubre en Bayamo y otros municipios.

En conferencia de prensa efectuada este jueves en la Casa de la Nacionalidad Cubana, sus organizadores ofrecieron los últimos pormenores del máximo evento del arte y la intelectualidad en el país.

El Maestro de Juventudes Juan González Fiffe, director artístico general de la cita, detalló la concepción de la misma: “Hemos decidido este año replantearnos los espacios centrales concentrados en un área transitable en el centro de la ciudad y un mapa extendido hacia las comunidades.

“El área de las tradiciones será un centro de unidad entre todas las instituciones, otra novedad será el área infantil Mi pequeña cubanía y lo que antes conocíamos como Cien toneladas de salsa, ahora se llamará Cien toneladas de son”.

Por su parte la DrC. Damiana Pérez Figueredo, directora de la Casa de la Nacionalidad Cubana y encargada del evento teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana, detalló algunas de las particularidades de la 34 edición:tenemos la participación de 60 trabajos y la representación de 13 provincias entre investigadores, profesores, académicos de instituciones culturales y universidadea del país y también vamos a estar contando en nuestro programa científico con importantes académicos y estudiantes de universidades mexicanas, de Chile y de Brasil que participarán de forma virtual.

Dedicada al aniversario 205 del natalicio de Francisco Vicente Aguilera y el 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y del discurso Palabras a los intelectuales, la XXXII Fiesta de la Cubanía reunirá en Granma a representantes de todas las manifestaciones artísticas e intelectuales de renombre de nuestro país.

Radio Bayamo