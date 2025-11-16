Ronnei Estevez, tricampeón de media maratón en Marabana

Con tiempo de 1:06:56 horas, Ronnei Estevez cruzó hoy en primer lugar la media maratón de la edición 39 de Marabana y se convirtió en tricampeón de los 21 kilómetros del prestigio circuito cubano.

Golpeado por las lesiones, el miembro del equipo cubano de fondo mostró su satisfacción por el crono alcanzado camino a materializar el cupo hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Es muy importante haber ganado esta carrera porque ya viene sirviendo para la clasificación de los centroamericanos si entro entre los nueve primeros por tiempo, destacó a la prensa minutos después de pasar la meta en la Sala Deportiva Ramón Font.

Agasajado por atletas, entrenadores, público y periodistas, Estevez dedicó el éxito a su fiel compañero de entrenamientos, su perro Star, que murió exactamente hace cinco meses.

En un año de contratiempos, el triunfo en esta edición 39 de Marabana no permitirá que el 2025 cierre con sabor a derrota después de no poder defender la victoria en la media maratón de Varadero.

Tuve pensado hasta la semana pasada ni participar porque no me sentía para nada bien, desde el día 10 de octubre casi no entreno, solo fisioterapia y viraba para atrás, detalló el fondista de 28 años.

En la prueba, Estevez superó a sus compañeros de selección José Alejandro Tamerón (1:07:37 horas) y Oleisy Ferrer (1:07:53 horas); quienes concluyeron segundo y tercero, respectivamente.

Realmente es un orgullo grandísimo ganar, estaban todos los participantes, mis compañeros del equipo nacional, que tienen un nivel altísimo, manifestó el natural del municipio de Bejucal, en la provincia de Mayabeque, en el occidente cubano.

En el sector femenino, la matancera Melissa Bacallao logró su primer podio en los 21 kilómetros al dominar el trayecto con tiempo de 1:16:35 horas.

Desde que sonó el campanazo salí a correr y no perder la delantera, el circuito y el clima estaban buenos y el objetivo era hacer un buen tiempo con vista a los centroamericanos, expresó la campeona de 28 años.

Bacallao aventajó en la carrera a Osmairy González (1:19:25 horas) y Milena Pérez (1:22:48 horas), quienes entraron en segunda y tercera posición, en ese orden.

En la prueba de los 10 kilómetros triunfaron los cubanos Melissa Padrón (40:49 minutos) y Daniel Barban (33:24 minutos), en uno y otro sexo, respectivamente.

Camino a su 40 aniversario, Marabana convocó en este 2025 a dos mil 815 corredores cubanos y 340 extranjeros, que apostaron por superar retos personales en este emblemático circuito caribeño.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959