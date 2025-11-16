Avanza la recuperación de telecomunicaciones en Granma tras el huracán Melissa

Los municipios de Jiguaní, Río Cauto, Buey Arriba y Cauto Cristo son los más afectados en Granma tras el huracán Melissa, con daños en postes y fibra óptica. Más de una docena de brigadas locales, junto a equipos de otras regiones, trabajan en la recuperación, y Etecsa prevé restablecer las comunicaciones en breve.

Los municipios de Jiguaní, Río Cauto, Buey Arriba y Cauto Cristo figuran entre los más afectados en Granma en materia de telecomunicaciones tras el paso del huracán Melissa.

Los daños incluyen caída de postes, cortes de fibra óptica entre otras averías.

De ahí que más de una docena de brigadas de diversas especialidades de nuestra provincia junto a cinco de otras regiones de Cuba han permitido un avance significativo en la recuperación.

En el municipio de Jiguaní uno de los más azotados por los fuertes vientos del evento meteorológico, laboran actualmente operarios de Las Tunas.

Con el respaldo de estos equipos y la organización de los trabajos en jornadas extendidas, la division territorial de Etecsa en Granma prevee en los próximos días devolver la vitalidad total de las comunicaciones en todo el territorio.



