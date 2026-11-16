Las recientes lluvias en la región oriental de Cuba aportaron, hasta las 7.00 de la mañana de este domingo, 73 millones 947 mil metros cúbicos (m³) de agua al sistema de embalse de Granma.

Juan Antonio Pita Aguilar, especialista de la Empresa de Aprovechamiento Hidraúlico (EAH) de la provincia, precisó que las 11 represas administradas por dicha entidad retenían al amanecer de este 15 de noviembre, 654.100 millones de m³ de líquido.

La cantidad indicada representa el 70 por ciento (%) de ocupación de la capacidad en conjunto de las 11 represas administradas por dicha entidad, que es de 940 millones 620 mil m³.

También, un incremento de ocho puntos porcentuales, por cuanto solo dos jornadas antes, el 13 del mes en curso, se encontraban al 62 por ciento de llenado.

En las primeras horas de esta jornada dominical, añadió Pita Aguilar, vertían algunas cantidades, no significativas, las presas Paso Malo, en el municipio de Bartolomé Masó, Pedregales, en Bayamo, Derivadora Vicana, en Media Luna.

También lo hace Cauto del Paso, pero por previsión hidrológica al encontrarse en reparación su sistema de compuertas.

Aunque en el territorio granmense se aprecia mejoría de las condiciones meteorológicas, los escurrimientos aún por llegar a sus embalses deben aportarle incremento de agua en ellos retenida.

En algunas partes de Granma las recientes lluvias fueron localmente intensas y provocaron inundaciones en zonas bajas, por ejemplo, en Yara y Manzanillo.

También, daños en caminos y carreteras en la parte montañosa del municipio de Media Luna, informó la página oficial de Facebook del Órgano de Gobierno en ese costero municipio y su comunicador institucional Yoenier Basterrechea Rodríguez.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma y Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora provincial, recorrieron en Manzanillo, junto a las autoridades locales, zonas afectadas por inundaciones.

Ambas insistieron en la necesidad de cumplir las medidas de prevención establecidas para tales situaciones.

Radio Bayamo