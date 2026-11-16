Al imponerse en el doble choque dominical a Ciego de Ávila, la selección de Granma retomó la senda del triunfo y dio un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a los play offs de la LXV Serie Nacional de Béisbol.

Tras la suspensión del juego sabatino, los Alazanes se impusieron 10×5 y 5×2, en el estadio bayamés Mártires de Barbados, con aceptables faenas monticulares de los jóvenes derechos Sammy Benítez y Yurisel Rivera, en ese orden.

Aunque permitió un jonrón de Jorge Luis Contreras y tres marcas más en el séptimo, el bayamés Benítez (4-3) se anotó la cuarta victoria del campeonato, aunque necesitó la ayuda de Pedro Molina, autor del último out.

Por su parte, el riocautense Rivera (1-4) diseminó los cinco incogibles de la ofensiva rival en seis capítulos completos, con par de ponches y un solitario boleto, para apuntarse el primer triunfo.

Entretanto, el taponero Juan Danilo Pérez firmaba el último escón, dominando a los tres bateadores que enfrentó, para su sexto salvamento de la justa.

Cuadrangulares de Roel Santos y Alfredo Despaigne destacaron por el ataque de los granmenses; además, fueron ellos los más productivos de la jornada con cinco y cuatro remolques cada uno, respectivamente.

Con esa reacción los alumnos de Marcos Naranjo llegaron a 18 éxitos -con 16 derrotas- y se apuntalaron en el cuarto lugar de la Zona oriental, pues sacan dos rayas de ventaja a los Tigres avileños (16-18).

Asimismo, se acercaron a solo medio juego de Avispas de Santiago de Cuba (18-15), pero siguen a 3.5 de Cachorros de Holguín (21-12) y a cinco completos del líder Leñadores de Las Tunas (23-11).

A partir del martes y con un partido intercalado en el parque campechuelero 26 de Diciembre, los granmenses reciben a Toros de Camagüey, también con el propósito de llevarse el compromiso y de afianzar su candidatura a la postemporada.

Luego, viajarán al bosque de los Leñadores tuneros, el Julio Antonio Mella, para escenificar allí los últimos cinco desafíos de la fase clasificatoria.

La Demajagua