El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial. Gracias a la participación de la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se puso en marcha la elaboración de un informe dirigido a la protección del patrimonio natural y cultural de toda la humanidad tanto del presente como del futuro, pero su concreción vendría unos años después, cuando se redactó un documento aprobado en la Conferencia General de la UNESCO llevada a cabo el 16 de noviembre de 1972.

El Patrimonio Mundial constituye todos los bienes naturales y culturales que existen en el mundo y que forman parte de la riqueza y la herencia de toda la humanidad. De ahí la importancia de su cuidado, protección y preservación.

Actualmente, muchos de estos sitios se encuentran en riesgo de desaparecer debido al comportamiento irresponsable y depredador de los seres humanos.

Después de muchos años, de graves daños ocasionados a lugares históricos, monumentos naturales y una gran parte del patrimonio cultural, más de 50 países se unieron para formar parte de una campaña mundial de conservación de estos bienes invaluables.

Las Obras Maestras de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad comprenden todas las expresiones vivas y tradiciones que han sido un legado de nuestros antepasados y que deberían ser preservados para que continúen en la memoria de las futuras generaciones.

Este importante patrimonio abarca el mundo de las artes, todas las tradiciones orales, festividades, costumbres sociales, rituales, saberes y todo aquel conocimiento que engrandezca la vida de los hombres.

Esto fue propuesto por la UNESCO en el año 1999 y que también forma parte del Patrimonio Mundial. Con ello, se busca estar preparados para los nuevos desafíos que atraviesa la raza humana como la sobre población, el cambio climático, el urbanismo desenfrenado, desastres naturales, etc.

La Demajagua