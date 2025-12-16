Felicita Cuba a Mongolia por aniversario 65 de vínculo bilateral

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, envió un mensaje de felicitación a la ministra de Asuntos Exteriores de Mongolia, Battsetseg Batmunkh, con motivo del aniversario 65 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En su misiva, Rodríguez Parrilla transmitió cordiales parabienes y expresó deseos de bienestar y prosperidad para el pueblo mongol, informó la Embajada de Cuba en Ulán Bator a través de Cubaminrex.

El canciller cubano ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación que unen a ambas naciones, en ocasión de la significativa conmemoración.

Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Mongolia se establecieron en diciembre de 1960 y se han mantenido ininterrumpidamente, diversificándose con el paso del tiempo.

En este contexto se recuerda la visita realizada en 1970 a Ulán Bator por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, así como la posterior creación de la Asociación de Amistad Cuba-Mongolia bajo la guía del Poeta Nacional, Nicolás Guillén.

El intercambio de visitas de alto nivel ha marcado la relación bilateral, incluida la visita oficial a Cuba en 2023 del presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, lo que reafirmó el compromiso compartido de profundizar los nexos bilaterales y multilaterales.

La cooperación entre ambos países ha abarcado las esferas política, económica y comercial, y se ha extendido a sectores como la salud, la biotecnología, la agricultura, la educación, la cultura y los deportes, consolidando una asociación fructífera.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.