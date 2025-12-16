Invierte Vietnam en cultivos de ciclo corto en Cuba

La compañía vietnamita Hoang Gia Viet Food JSC suscribió en la sede del Ministerio de la Agricultura (Minag) de Cuba un contrato de asociación económica internacional con la Empresa Agropecuaria Alquízar, de Artemisa, para impulsar la producción de marañón y otros cultivos de ciclo corto, precisó Cubadebate.

El convenio establece una inversión de 50,56 millones de dólares, de los cuales 29,1 millones se destinaron a la compra de equipos tecnológicos y 21,45 millones a medios de transporte vinculados a la actividad agrícola, según fuentes oficiales.

La iniciativa tendrá una duración inicial de 25 años, prorrogable, y abarcará unas dos mil hectáreas en Artemisa, con énfasis en la modernización tecnológica, el agregado de valor y la inserción en mercados de exportación.

El programa se ampara en la Ley de Inversión Extranjera de Cuba y fue concebido como un esquema mixto que combina capital, tecnología y experiencia vietnamita con el potencial agrícola cubano.

Autoridades de ambos países destacaron que el proyecto debe convertirse en un modelo de cooperación eficaz, al facilitar la transferencia de conocimientos, el aumento de la productividad y la diversificación de la producción agrícola en el occidente cubano.

La colaboración agrícola entre Cuba y Vietnam se consolidó en los últimos años como un pilar estratégico de las relaciones bilaterales, con proyectos de producción de arroz, cereales y acuicultura, en los cuales Vietnam aportó semillas, maquinaria y asistencia técnica, mientras Cuba ofreció tierras y fuerza laboral.

El nuevo emprendimiento en Artemisa refuerza esa cooperación y busca ampliar la autosuficiencia alimentaria de la isla mediante el desarrollo de cultivos como arroz, maní, frijol negro, frijol mungo y soja, además del marañón.

