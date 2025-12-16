Presentarán en Cuba método educacional Diáspora Africana

La Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en esta capital presentará hoy el juego Diáspora Africana, un novedoso método educacional.

Según la convocatoria del organismo especializado de la ONU, la presentación está programada para la mañana de este martes en la Casa Museo de África, ubicada en el municipio La Habana Vieja.

Diáspora Africana es un «innovador recurso educativo que propone competir y cooperar para aprender, conectar y construir nuevas historias acerca de África y sus descendientes en el Caribe», de acuerdo con la Oficina Regional.

Por medio de cartas ilustradas, tableros y dinámicas creativas, los participantes pueden ubicar espacial y temporalmente episodios, personajes y tradiciones afrodescendientes de Cuba, República Dominicana y Venezuela, inspirados en la historia general del continente africano.

Esta iniciativa tiene el propósito de replantear la historia de África desde la perspectiva de los ciudadanos de la región y sus descendientes en los tres países latinoamericanos.

El juego está diseñado para grupos pequeños o aulas, y puede ser utilizado por docentes, estudiantes, familias, comunidades y colectivos de niños mayores de nueve años en espacios educativos formales y no formales, apunta la Oficina Regional de la Unesco.

