Brigadistas uruguayos alistan maletas solidarias con Cuba

La brigada uruguaya “Fidel Castro” alista hoy maletas solidarias para su próximo viaje a Cuba, donde se incorporará a la edición 31 de la Brigada Sudamericana y Caribeña en apoyo a la isla y contra el bloqueo de Estados Unidos.

Por Orlando Oramas León

En el salón central de la casa del PIT-CNT, en esta capital, el ajetreo marca el paso de los preparativos del viaje, previsto para enero, cual colofón de una campaña solidaria con el concurso de muchos en este país sudamericano.

Son 51 los brigadistas uruguayos, entre quienes hay trabajadores, estudiantes y jubilados, todos unidos por el deseo de ayudar al pueblo de la mayor de las Antillas.

Cargas de medicamentos e insumos médicos siguen llegando a la sede de la central sindical unitaria uruguaya, y también crece el monto de la ayuda monetaria para apoyar al sistema de salud cubano y abrirle huecos al cerco estadounidense.

Una de las brigadistas es la militante de la Unión de la Juventud Comunista de Uruguay, Mariana Capurra, quien en diálogo con Prensa Latina refirió detalles de la campaña fomentada por la Coordinadora de Solidaridad con Cuba junto a ciudadanos y actores de diversas organizaciones políticas y sociales.

Refirió la venta de cientos de bonos en ocasión de los conciertos del trovador Silvio Rodríguez, o la Marcha de la Diversidad, entre otras manifestaciones y eventos efectuados aquí en los últimos meses.

Encomió el donativo de Crysol, organización de expresos políticos, así como la participación de sindicatos, coordinadoras y comités de base del Frente Amplio, entre otros que aportaron.

La 27 brigada uruguaya a Cuba será acogida por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Para Mariana será su segundo viaje de este tipo. Ella es continuidad, pero le acompañan nuevos viajeros.

