Restablecen hoy tren Habana-Bayamo/Manzanillo

La Unión de Ferrocarriles de Cuba informó el restablecimiento hoy martes del tren Habana-Bayamo/Manzanillo, luego de concluir las labores de recuperación de la infraestructura dañada por el huracán Melissa, con retorno a la capital previsto para el jueves 18, precisó Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Trasporte desde su perfil en Facebook.

Las intensas lluvias y las inundaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico afectaron la provincia Granma, con 21,5 kilómetros de vías férreas dañadas, de ellos 15,5 en la línea Bayamo y seis en el ramal Manzanillo, además de cuatro puentes y una alcantarilla.

Para la rehabilitación de la infraestructura se empleó un tren de obra con grúa ferroviaria y trenes de piedra, que permitieron regar áridos en el sitio. En esas tareas participaron más de 210 trabajadores, quienes laboraron de forma continua hasta concluir las reparaciones.

El Ministerio de la Construcción apoyó con equipos especializados de movimiento de tierra, mientras 108 operarios de vías, 66 soldados y seis oficiales del Ejército Juvenil del Trabajo, junto a 22 técnicos y directivos y 13 trabajadores de apoyo, contribuyeron a la recuperación.

El delegado del Transporte en Granma, junto a autoridades del Gobierno y el Partido en la provincia y municipios afectados, principalmente Jiguaní y Río Cauto, respaldaron las acciones, conscientes de la importancia del restablecimiento del tren nacional Habana-Bayamo/Manzanillo y de los servicios locales para la movilidad de la población.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.