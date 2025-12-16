Multitudinaria despedida para Regreso al Corazón (+ Fotos)

Ovaciones, suspiros y gritos al unísono se escucharon la noche del lunes durante varios momentos en el Pabellón Cuba, al revelarse al público el capítulo final de la telenovela Regreso al Corazón, transmitida de manera especial y con la presencia del elenco y la música de Waldo Mendoza.

Movido por el desenlace de cada una de las historias, la oportunidad de ver a los actores y actrices, o por el disfrute del concierto de cierre que incluyó los temas de la banda sonora del teledrama, el público llenó todos los espacios disponibles del recinto ubicado en la calle 23 del Vedado capitalino.

La tensión, el asombro o la alegría porque se cumplían predicciones sobre quién había asesinado a Silene; los gritos alentando a Leticia a que terminara con la vida del frío asesino Mariano, o que no se ensuciara de sangre en vano; y el matrimonio de Alejandra y Diego, fueron algunos de los momentos más aplaudidos por los fanáticos presentes, pues se relacionan con las historias más polémicas.

También hubo espacio para el silencio, los cantos, las lágrimas y los debates al interior de grupos de amigos o familiares, los cuales fueron agradecidos por los interprétes al final del espisodio; en ese momento los asistentes también corearon los nombres de sus personajes favoritos para que estos se animaran a hablar, mas, la emoción del momento solo permitió a algunos agradecer por tanto apoyo y amor de sus seguidores.

Gaby Alvarez (Alejandra en la ficción televisiva) dió las gracias al público maravilloso que los ha acompañado intensamente en cada capítulo, sabiendo que las redes sociales han sido espacio de debates candentes, críticas, alabanzas y especulaciones por parte de los propios internautas.

Una pequeña encuesta permitió a la Agencia Cubana de Noticias conocer las razones del inmenso arraigo popular de Regreso al Corazón; y entre tantos argumentos, los presentes dijeron aclamar historias como la de Lucia y Daniel (Nora Elena y Alejandro Palomino), el cómo se representó la capacidad de la familia para reunificarse luego de momentos difíciles, los puntos en común (verosimilitud) con la cotidianidad del cubano; y, por supuesto, la música de Waldo, fueron algunos de los motivos de tanta convocatoria popular.

Posterior al disfrute del último episodio emitido por el canal Cubavisión y amplificado cual si de un cine se tratara, tuvo lugar el esperado concierto que reunió a los artistas involucrados en la excelente banda sonora de la telenovela, teniendo como voz guía al reconocido cantante y compositor del catálogo Musicuba de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM).

Ojo de Agua; ese será el título de la historia de 80 capítulos que llegará a la pantalla en breve —22 de diciembre—, y que combina conflictos familiares, temas sociales actuales y una fuerte conexión con la vida rural; bajo la dirección de Alberto Luberta Martínez y José Víctor Herrera, a partir de un guión firmado por Eurídice Charadán y Lil Romero.

