Agresión contra Venezuela sería un segundo Vietnam, Lukashenko

El presidente de Bealarús, Alexandr Lukashenko, consideró hoy que una agresión militar estadounidense contra Venezuela se convertirá en un "segundo Vietnam" para Washington.

«Estoy absolutamente convencido de que todos los asuntos y todos los deseos de Estados Unidos pueden resolverse hoy de forma absolutamente pacífica, pues una guerra no conducirá a ninguna parte. Ayer hablé con el enviado especial para Belarús, John Coale, y le dije que esto sería un segundo Vietnam», manifestó Lukashenko en entrevista con la cadena estadounidense Newsmax TV.

El mandatario advirtió que el pueblo venezolano se unirá en torno al presidente Nicolás Maduro si Washington ataca al país latinoamericano.

El líder belaruso puso en duda la objetividad de los datos estadounidenses sobre el volumen de tráfico de drogas de Venezuela y señaló que no cree que Maduro esté involucrado en el narcotráfico.

Asimismo, anunció que espera abordar pronto el tema de Venezuela con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El 29 de noviembre, Trump advirtió que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debe considerarse «completamente cerrado» para «aerolíneas, narcotraficantes y traficantes de personas».

Por su parte, el gobierno venezolano aseguró que seguirá ejerciendo plenamente su soberanía, la cual está «protegida por el derecho internacional en todo su espacio aéreo».

Esta medida se produce en un contexto de crecientes tensiones entre ambos países, junto con informaciones sobre planes de Trump para ordenar una operación militar terrestre en Venezuela.

El Pentágono también incrementó sus recursos navales, aéreos y terrestres desplegados en todo el Caribe, dentro del área de autoridad del Comando Sur de Estados Unidos.

El 12 de diciembre, Trump anunció que pronto comenzará ataques terrestres contra cárteles en Latinoamérica.

Washington desplegó en agosto tres buques con cuatro mil soldados en el Caribe, cerca de Venezuela, bajo el argumento del combate contra el tráfico de drogas.

