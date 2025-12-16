Sudáfrica lanza estrategia urgente para proteger a la infancia

El gobierno sudafricano aprobó una estrategia nacional para acelerar acciones que garanticen los derechos y el desarrollo de los niños, ante alarmantes índices de pobreza y violencia.

En su comunicado semanal, el presidente Cyril Ramaphosa alertó que, pese a los avances democráticos, cerca de la mitad de los niños del país vive en pobreza y enfrenta abusos, negligencia y problemas de salud.

La Estrategia Nacional para Acelerar la Acción a Favor de la Niñez (NSAAC) será implementada mediante el quinto Plan de Acción Nacional (2025-2030) y busca movilizar a todos los sectores sociales.

“La mejor manera de asegurar el futuro de nuestro país es invertir en la salud y bienestar de sus niños”, afirmó el mandatario.

Aunque la pobreza infantil disminuyó del 69 por ciento en 2006 al 49 en 2023, los niños siguen siendo el grupo poblacional más afectado, con la tasa más alta comparada con cualquier otro grupo etario, añadió el mandatario.

La nueva estrategia identifica diez prioridades nacionales alineadas con las etapas clave del desarrollo, enfocándose especialmente en adolescentes y niños con discapacidad.

En su misiva, Ramaphosa subrayó la desnutrición materna e infantil como un problema crítico que socava la salud, la educación y las perspectivas de vida a largo plazo.

“Debemos romper este efecto dominó”, insistió.

El presidente también calificó los crímenes contra menores como una crisis nacional, recordando que en el último año fiscal se reportaron más de 26 mil casos de abuso y negligencia, la mayoría por agresiones sexuales. “La experiencia de los niños hoy determinará el bienestar social y económico de nuestra nación en los próximos veinte años”, advirtió.

En el texto, Ramaphosa identificó al sector empresarial y al movimiento sindical como aliados clave, cuyos recursos y redes logísticas pueden apoyar programas de primera infancia, además de abogar por mejores condiciones para padres y madres trabajadores.

“Por el bien de nuestro futuro compartido, debemos trabajar juntos para que nuestros niños y jóvenes crezcan, prosperen y sean felices”, concluyó el Presidente.

