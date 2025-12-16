Examinan principales dificultades productivas en el sector agropecuario

La Primera Secretaria del Partido en Granma Yudelkis Ortiz Barceló y la Gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez, sostuvieron un encuentro para evaluar el programa de Gobierno enfocado en corregir distorsiones y reimpulsar la economía. La reunión, se realizó en la sede de la Delegación Provincial de la Agricultura, y fue un espacio para examinar las principales dificultades productivas en el sector agropecuario y definir acciones concretas para su solución.