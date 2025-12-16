Aniversario 45 del Instituto Jorge Dimitrov como referente científico agropecuario

El Instituto de Investigaciones Jorge Dimitrov, en Granma, conmemora su aniversario 45. Fundado en 1980, es un centro de referencia en investigación agropecuaria y ambiental. Sus prioridades incluyen el incremento de la producción de carne, leche, viandas y granos, la recuperación de suelos y la formación de recursos humanos para el sector.

Ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Bayamo, en la provincia Granma, el Instituto de Investigaciones Jorge Dimitrov conmemora su 45 aniversario, reafirmando su rol esencial en el desarrollo científico y la producción de alimentos en Cuba.

Fundado por iniciativa directa del Comandante en Jefe Fidel Castro e inaugurado en 1980, la institución se ha consolidado como referente en investigación agropecuaria y ambiental en el oriente del país.

En esta ocasión investigadores, científicos y trabajadores de ese centro se dieron cita en el Teatro Bayamo para conmemorar la fecha.

Al encuentro asistieron Alexander Miranda Caballero, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y director de Ciencia, Innovación y Extensión Agraria del Ministerio de la Agricultura. Ramón Veloz García, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma que atiende la esfera agroalimentaria., así como otras autoridades políticas, gubernamentales y del Citma.

Momento relevante del espacio fue la lectura de la carta que enviara el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez para reconocer el impulso de la innovación en este centro del oriente del país.

El agazajo fue propicio para homenajear a trabajadores de la institución cientifíca tras 5,10 y 40 años de experiencia laboral. El tributo también se extendió a sus fundadores e instituciones que han colaborado en el desempeño del centro.

Durante más de cuatro décadas, el instituto Jorge Dimitrov ha transferido conocimientos, tecnologías y servicios para el desarrollo sostenible de ecosistemas tropicales. Entre sus prioridades figuran el incremento de la producción cárnica y láctea en ganado bovino, bufalino, ovino-caprino y porcino, así como la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de la infraestructura científica.

Su labor abarca, además, el fomento de viandas, hortalizas y granos en entornos rurales y urbanos; la recuperación y manejo adecuado de suelos; el mejoramiento de recursos fitogenéticos; y la obtención sostenible de alimentos animales mediante biotecnología y métodos convencionales.

En el actual contexto de recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense, el instituto adquiere relevancia estratégica para la nación.

Cheila Aguilera Riquenes