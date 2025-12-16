Bartolomé Masó conmemora su liberación hace 67 años

El municipio de Bartolomé Masó conmemoró el aniversario 67 de su liberación, ocurrida el 16 de diciembre de 1958 bajo el liderazgo del capitán rebelde Luis Crespo. En el acto se reconocieron a organismos locales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. Autoridades provinciales y municipales presidieron la celebración.

El 16 de diciembre de 1958 bajo el liderazgo del capitán del Ejército Rebelde Luis Crespo, el actual municipio de Bartolomé Masó fue liberado de la tiranía batistiana.

Con motivo del 67 aniversario de la fecha, este territorio realizó un acto en celebración de la histórica fecha.

El mismo estuvo presidido por Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido en Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora, Enoel Hernández Torres, secretario del partido en el municipio, y otros dirigentes del partido, organizaciones de masas, directivos y pobladores masoenses.

Reconocen a entidades y organismos masoenses que contribuyeron con sus aportes a mejorar la vida del pueblo.

La ocasión sirvió de espacio para reconocer a organismos que por su labor en el año, mejoran la calidad de vida de los habitantes de esta tierra.

Entre ellos estuvieron BANDEC, Etecsa, la Dirección Municipal de la vivienda, Dirección Municipal de Finanzas y Precios, Dirección Municipal de Educación, Dirección Municipal de Salud Pública, Dirección Municipal de Deportes, Unidad Empresarial de Base de Transporte, Industria Azucarera y la Unidad de Caminos de Montaña Las Mercedes.

Enoel Hernández Torres, secretario municipal del Partido pronunció las palabras centrales en las que resaltó el espíritu combativo de los moradores del territorio, ante los embates del enemigo pasado, el presente y los embates de la vida.

