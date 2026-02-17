Erislandy Álvarez debutó con triunfo en Copa Independencia

El campeón olímpico de Paris 2024 Erislandy Álvarez debutó con triunfo en la Copa Independencia de Boxeo de la República Dominicana, al derrotar el lunes en los 65 kilogramos por decisión dividida de 3-2 al local Miguel Ángel Encarnación.

Cuba está presente con ocho peleadores, cuatro en cada sexo, en esta liza, con sede hasta el 22 de febrero en Santiago de los Caballeros.

Los hombres son liderados por el bicampeón olímpico y quíntuple monarca mundial Julio César La Cruz, quien combatirá en la división supercompleta (+90 kg).

Junto al astro cubano del boxeo de riposta estará además de Erislandy Álvarez (65 kg) el subtitular del orbe de Tashkent 2023 Saidel Horta (60 kg).

La escuadra dirigida por el entrenador Eulises Pouyot la completa Nelson Williams (90 kg), ganador de uno de los dos oros de Cuba en la edición de 2024.

A su vez, la armada femenina, bajo el mando del técnico Iván Horta, presenta a las mundialistas Dayira Mesa (70 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg), junto a Yailena Palomo (50 kg) y Magda Massó (57 kg).

La lid sirve de fogueo a los peleadores cubanos rumbo al clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, convocado del 11 al 16 de marzo en Guadalajara, México.

Boxeadores de Bahamas, Ecuador, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y Ucrania también asisten al torneo dominicano.

Este martes hará su debut internacional la matancera Yailena Palomo, quien enfrentará a la local Esther Jiménez, y también subirá al ring el cienfueguero Saidel Horta, quien se batirá con Ángel Estrella, del equipo de Santiago de los Caballeros, ciudad dominicana sede de la Copa Independencia, uno de los torneos de boxeo más importantes en el Caribe.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.