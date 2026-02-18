Avanzó la innovación en La Habana durante 2025  

La delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología Medio Ambiente (Citma) en La Habana, experimentó avances en 2025 con la introducción de productos innovadores, mejoras tecnológicas u otros bienes y servicios que contribuyen a las exportaciones y a la sustitución de importaciones.

Un ejemplo consistió en la elaboración en los Laboratorios AICA de heparinas de bajo peso molecular (para prevenir la formación de coágulos de sangre en personas que presentan determinadas afecciones médicas), registrado en el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos).

También seis nuevos Registros Sanitarios y la venta del Oleovet como anti parasitario externo de uso veterinario, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, según el informe de resumen anual sobre los resultados de la gestión de la institución provincial del citado organismo, que mantiene convenios de colaboración con 10 universidades de su territorio.

Hubo alcances significativos en el Centro de Inmunología Molecular, Registro Sanitario del Vaxira, una inmunoterapia activa contra el cáncer, del Instituto Finlay, que oficializó la Quimi-Vio Antineumocóccica conjugada a fin de prevenir la enfermedad neumocóccica, considerada la más completa desarrollada en el país.

Relacionó, igualmente, aportes de los centros de Investigaciones del Petróleo, del de Neurociencias, del de Inmunoensayo y de Investigaciones Apícolas, de los institutos de Meteorología y el Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar, y de la Empresa de Inversiones Gamma S.A.

