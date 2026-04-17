Díaz -Canel: “Cuba no es un estado fallido, es un estado cercado”

Desde la histórica esquina donde Fidel proclamó el carácter socialista de la Revolución, el mandatario cubano calificó el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba como "genocida" y convocó a un movimiento internacional de solidaridad.

“El principal causante de nuestros problemas es el bloqueo genocida del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo”, afirmó el mandatario, quien aseguró que la nación enfrenta una agresión multidimensional: económica, financiera y energética.

Frente a quienes cuestionan el modelo cubano, Díaz-Canel fue tajante:

“Cuba no es un estado fallido. Cuba es un estado cercado”. Y agregó, en una frase que resume la postura oficial: “Cuba es un estado enfrentado a una agresión multidimensional […] un estado amenazado que no se rinde”.

El presidente recordó que el 16 de abril de 1961, tras los bombardeos previos a la invasión de Bahía de Cochinos, Fidel Castro declaró el carácter socialista de la Revolución. Según Díaz-Canel, ese día “prácticamente se forjó nuestro Partido”, por lo que consideran esa fecha como la fundación del Partido Comunista de Cuba.

El discurso también abordó el impacto humano del cerco. “El sufrimiento del pueblo por las acciones del bloqueo es tal que califica como genocidio por los niveles extremos de privaciones”, subrayó el mandatario, quien mencionó los apagones, la paralización de industrias y la falta de combustible como ejemplos concretos.

Uno de los pasajes más emotivos se refirió a la migración de jóvenes talentos. Díaz-Canel reconoció que el bloqueo ha dejado “una herida muy dolorosa” al obligar a muchos profesionales a buscar oportunidades fuera, aunque destacó que “ese potencial humano lo formó el socialismo, no de manera excepcional, sino masivamente”.

El presidente también defendió el socialismo como “la única garantía de justicia social” y puso como ejemplos los logros de China, Vietnam y la extinta URSS. “Ni podrá borrarse de la historia la colosal contribución de la URSS a la derrota del fascismo”, sentenció.

Para cerrar, Díaz-Canel hizo un llamado a la movilización.

“Convocamos a un movimiento nacional e internacional de solidaridad que lleve a cada rincón del planeta la verdad de Cuba”, afirmó, y advirtió que, aunque no desean una agresión militar, están preparados para enfrentarla.

“Girón es hoy y es siempre. Cuba no se rinde. Aquí no se rinde nadie”, concluyó el mandatario, en medio de una multitud que coreaba consignas contra el bloqueo.

Cubadebate