Reconocen en Granma a trabajadores del Partido Comunista de Cuba

Cuadros, funcionarios y trabajadores del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Granma, fueron reconocidos, hoy, por su labor en ese organismo durante períodos de tiempo que van desde cinco hasta 45 años.

El reconocimiento consiste en un certificado firmado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República de Cuba.

Les fue entregado en acto solemne para conmemorar el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, el 16 de abril de 1961.

La ceremonia se realizó junto al obelisco erigido en Dos Ríos, municipio de Jiguaní, donde cayó en combate el Héroe Nacional de Cuba, José Martí, el 19 de mayo de 1895.

En ese altar de la Patria, Yudelkis Ortiz Barceló y Yanetsy Terry Gutiérrez, primera secretaria del Comité provincial del PCC y Gobernadora, respectivamente, colocaron una ofrenda floral dedica al Apóstol de la independencia Cuba.

Allí Javier Vega Leyva, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma y director del museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, disertó sobre el Maestro y la creación por el del Partido Revolucionario Cubano.

A la sombra de algarrobos y otros árboles, los asistentes sostuvieron un intercambio considerado un encuentro con la historia de la mayor de las Antillas.

Teresa Alina Maillo Fonseca, correctora de estilo del periódico La Demajagua, tras recibir de manos de Yudelkis Ortiz el certificado por sus 45 años de labor en el organismo rector de la sociedad cubana, fijo que simboliza consagración, trabajo hasta la madrugada y lealtad al Partido y a la Revolución.

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Yudelkis Ortiz felicitó a los homenajeados, les agradeció su entrega y llamó a defender el proceso social cubano antes las amenazas de Estados Unidos de Norteamérica.

El 13 de octubre de 1983 el Buró Político del Comité Central del Partido aprobó el documento Reconocimiento a cuadros y trabajadores del Partido por los años de labor en la organización, quienes han puesto de manifiesto sus cualidades y condiciones de fidelidad a los principios y la ideología de la Revolución Cubana.

Radio Bayamo