Otorgan premio del Concurso Nacional Hacedor de Cuentos 2026 en Jiguaní

El cuento Apogeo de las manchas, del tunero Eric Michel Villavicencio Reyes, resultó ganador del Premio Hacedor de Cuento 2026, en ceremonia celebrada este domingo en la Casa de Cultura de Jiguaní.

La obra fue presentada bajo el seudónimo Forúnculo. El jurado fundamentó su decisión de la siguiente manera: “por redimensionar una historia en apariencia sencilla, el manejo eficaz de la atmósfera narrativa, el dominio preciso de la tensión literaria y el ritmo inquietante de la historia”.

El concurso recibió en su segunda convocatoria 57 obras provenientes de 13 provincias. Las de mayor participación fueron La Habana (16 obras), Granma (12), Camagüey (7) y Holguín (6).

Resultaron finalistas las siguientes obras: La deconstrucción del hombre en sus muchas partes, del habanero Brian Serrano Alfonso; Barriga, del artemiseño Miguel Terry Valdespino; Nombres en la pared, del habanero Marlon Duménigo; Engendro, del habanero David Martínez Balsa; y El reinado de las moscas, de la holguinera Alionuska Vilche Blanco.

Antes de conocerse el fallo, el jurado decidió reconocer a los jóvenes escritores jiguanicenses Daichel Vanega, Jairon Arias y Leanet Smith, como estímulo al movimiento literario del municipio.

La velada incluyó números musicales, declamaciones y una lectura vía WhatsApp de Leisa Martínez, autora de La soledad de las luciérnagas, texto ganador de la primera edición del concurso.

Integrantes del Grupo de Narrativa Hacedor presentaron un breve recuento de su formación y reconocieron a su maestro guía, el novelista coterráneo Carlos Casasayas Comas, y a Eduardo Heras León, por su apoyo y enseñanza desde el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Ambos fallecieron un 12 de abril, Casasayas en 2007 y Heras León en 2023.

Asistieron a la ceremonia Rafael Enrique González Rosabal, director del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Granma; Ibet Casel Arias, directora del Centro de Promoción Juan Clemente Zenea; Danilo Sierra Rosales, director de la Casa de Cultura Municipal; y el subdirector Técnico Metodológico, Juan Esteban Arias Aguilar.

El Grupo de Narrativa Hacedor agradeció el apoyo brindado al evento y felicitó al ganador.

La Demajagua