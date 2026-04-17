Presidente de Cuba califica a bloqueo de principal obstáculo

En su discurso, el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba, denunció que para esconder el carácter genocida y multidimensional de ese cerco de seis décadas que -dijo- asfixia a todo el pueblo, se pretende construir la mentirosa y cínica narrativa de que Cuba es un Estado fallido.
Son muy visibles los impactos de décadas de bloqueo y persecución financiera en nuestros hogares, industrias, en la falta de bienes esenciales, carencias de casi todo hasta lo más elemental e imprescindible para la vida, apuntó.
Al referirse a la efeméride que convocó la movilización en la emblemática esquina capitalina de 23 y 12, destacó el liderazgo del Comandante en Jefe Fidel Castro y el heroísmo del pueblo cubano en la victoria en las arenas de playa Girón.
A Fidel Castro, cuyo centenario celebramos este 2026, rendimos el mayor homenaje en este aniversario de la gran epopeya; Fidel fue y es Girón; es esa convicción de que un pueblo unido puede derrocar a un imperio, destacó Díaz-Canel.
Señaló que el mejor homenaje a los caídos en los combates de abril de 1961 por la independencia y el socialismo, es la convicción de que mientras haya una mujer y un hombre dispuesto a dar la vida por la Revolución, la victoria está asegurada.
En el acto se recordó que en esta fecha se celebra también el Día del Miliciano, y de la fundación del Partido Comunista de Cuba.
En su intervención, Díaz-Canel agradeció a los amigos de la solidaridad que acompañan a Cuba en su batalla, así como también a países amigos como Rusia, Vietnam y China.