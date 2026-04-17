Presidente de Cuba califica a bloqueo de principal obstáculo

El principal causante de los problemas en Cuba es el bloqueo genocida de Estados Unidos, reiteró hoy el presidente Miguel Díaz-Canel, en multitudinario acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución.

En su discurso, el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba, denunció que para esconder el carácter genocida y multidimensional de ese cerco de seis décadas que -dijo- asfixia a todo el pueblo, se pretende construir la mentirosa y cínica narrativa de que Cuba es un Estado fallido.

Son muy visibles los impactos de décadas de bloqueo y persecución financiera en nuestros hogares, industrias, en la falta de bienes esenciales, carencias de casi todo hasta lo más elemental e imprescindible para la vida, apuntó.

Al referirse a la efeméride que convocó la movilización en la emblemática esquina capitalina de 23 y 12, destacó el liderazgo del Comandante en Jefe Fidel Castro y el heroísmo del pueblo cubano en la victoria en las arenas de playa Girón.

A Fidel Castro, cuyo centenario celebramos este 2026, rendimos el mayor homenaje en este aniversario de la gran epopeya; Fidel fue y es Girón; es esa convicción de que un pueblo unido puede derrocar a un imperio, destacó Díaz-Canel.

Señaló que el mejor homenaje a los caídos en los combates de abril de 1961 por la independencia y el socialismo, es la convicción de que mientras haya una mujer y un hombre dispuesto a dar la vida por la Revolución, la victoria está asegurada.

En el acto se recordó que en esta fecha se celebra también el Día del Miliciano, y de la fundación del Partido Comunista de Cuba.

En su intervención, Díaz-Canel agradeció a los amigos de la solidaridad que acompañan a Cuba en su batalla, así como también a países amigos como Rusia, Vietnam y China.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959