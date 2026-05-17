Campesinos cubanos presentan alternativas productivas ante bloqueo y cerco energético en diálogo con Díaz-Canel

Presidente Miguel Díaz-Canel reconoció la labor fundamental de los hombres y mujeres del campo frente al recrudecimiento del bloqueo de EE.UU. y el cerco energético. Productores compartieron experiencias de responsabilidad social e innovación con energías renovables. Díaz-Canel convocó a seguir buscando alternativas para la soberanía alimentaria, eliminar trabas burocráticas y defender la paz. Foto: Estudios Revolución

“A nosotros nos honra tener este espacio, hoy ustedes están en uno de los escenarios donde más se defiende a la Revolución”, con estas palabras, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, valoró el decisivo rol que juegan los hombres y mujeres que labran la tierra en Cuba.

Tal aseveración fue expresada este martes durante un encuentro del mandatario con un centenar de campesinos, cooperativistas y cuadros destacados de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), una cita que ocurre a pocos días de conmemorar el Día del Campesino Cubano, el aniversario 67 de la firma de la Ley de Reforma Agraria y los 65 años de fundación de la ANAP.

El diálogo, que tuvo lugar en el Salón de Protocolo “El Laguito”, sucedió en un clima de compromiso y franqueza. Productores, directivos de cooperativas y dirigentes de la organización explicaron a la máxima dirección del país cómo, desde sus cooperativas y fincas, incrementan las producciones y benefician a sus comunidades, a pesar de las dificultades impuestas por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y el cerco energético.

Experiencias que germinan desde la tierra

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Rogelio Ortúzar, Héroe del Trabajo de la República de Cuba y destacado productor de tabaco de Consolación del Sur, en Pinar del Río, quien también sobresale por altos rendimientos en cosechas de arroz, maíz y viandas.

El también experimentado “Hombre Habano” compartió las alternativas impulsadas en su finca San Pedro: “Hemos ido transformándonos según las consecuencias del bloqueo. Por ejemplo –dijo– el sistema de riego se alimenta de energía solar y, ante las limitaciones con la transportación de trabajadores, ahora la hacemos con triciclos eléctricos.

Los estadounidenses seguirán aplicando sanciones, presiones y cercos, pero nosotros vamos a buscar soluciones y alternativas. Que la dirección de la Revolución sepa que los campesinos cubanos seguiremos produciendo y, si es necesario, tomaremos el fusil”, sentenció.

Por su parte, Fernando Rabelo Jaime, presidente de la CPA Cuba-México, del municipio Alquízar, Artemisa, relató cómo su colectivo ayuda al abasto de agua de toda la localidad, a través de la reparación de los sistemas de bombeo. “El escenario actual nos ha impuesto desafíos, pero nosotros seguimos trabajando. En las circunstancias actuales pasamos más trabajo, pero lo logramos. Estamos dispuestos a dejar el pellejo en la tierra”, afirmó.

Otros campesinos comentaron sus experiencias en pequeñas áreas, con suelos poco fértiles, donde aplicando ciencia e innovación han logrado cosechas exitosas. Desde la capital, Marta González Jorge, productora de la CCS Arides Estévez, en el municipio Playa, explicó cómo ha convertido poco más de una hectárea en un eficiente sistema productivo, libre de químicos y basado en técnicas biológicas.

“Heredé esta finca cuando tenía 46 años, con muchos problemas. Tuve que estudiar, superarme, luchar, trabajar. En mi finca no se echan productos químicos, todo es biológico. Sin acompañamiento es imposible lograr lo que he logrado”, reconoció, al tiempo que agradeció el respaldo de la dirección de la CCS y la ANAP.

En tanto, otros productores contaron cómo a la par del tabaco llevan adelante otras producciones, porque hay compromiso con el pueblo. Noel Torres Perdomo, de Cabaiguán, por ejemplo, mantiene una finca diversificada con plátano el año entero, además se habló de los vínculos con instituciones científicas como con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) para la producción de maíz transgénico.

Asimismo, representantes de la Cooperativa 26 de Julio de Cienfuegos —cañera pero diversificada— y de la Cooperativa Frank País, de Güira de Melena, reportaron avances en ganadería, cría de aves y la instalación de paneles solares para el riego, así como la ampliación de las exportaciones que le permiten recaudar divisas para importar -ahora- combustible y otros insumos.

La de la Perla del Sur sobresale por la creación de una casita infantil para que las madres puedan trabajar y una Casa Comunitaria para atender a familias vulnerables: “Es una comunidad pequeña, pero necesita grandes acciones de nuestra cooperativa. Estamos listos para producir y defender la Patria desde nuestro pedacito”, manifestó Aliuska, representante de la Cooperativa 26 de Julio.

Varios cooperativistas insistieron en la necesidad de romper las trabas burocráticas que aún limitan el acceso a insumos y la comercialización local, al tiempo que mostraron ejemplos concretos de responsabilidad social.

Díaz-Canel: amenazas, prioridades y el papel del campesinado

Luego de escuchar a los productores, el jefe de Estado reconoció que la labor y el compromiso del campesinado han sido determinantes en la historia de la Revolución.

Subrayó que Cuba vive “una agresión multidimensional” por parte del gobierno de Estados Unidos: ideológica, cultural, mediática y de guerra económica. Recordó que más de 60 años de bloqueo se recrudecieron desde 2019 con más de 240 medidas, y que el reciente cerco energético —declarado el pasado 29 de enero— ha impedido la entrada regular de combustible.

“El bloqueo se extraterritorializa y afecta con carácter retroactivo a cualquier entidad que tenga relaciones con Cuba”, explicó el mandatario. “Nosotros somos un país de paz, pero el ejemplo que representamos molesta al imperio”.

Ante esta realidad, Díaz-Canel convocó al campesinado a seguir buscando alternativas para producir alimentos, a participar en la defensa del país, a contribuir a la transición energética y a multiplicar las buenas experiencias en las comunidades.

De igual manera, remarcó el determinante papel de los campesinos en robustecer los sistemas productivos locales con énfasis en la soberanía alimentaria, hoy más necesaria ante el cerco económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos que obliga a la Isla a apostar por la producción nacional.

“Una de las cosas que tenemos que lograr —subrayó— es que no haya trabas para los productores. Que ustedes puedan desarrollar esa autonomía, pero con responsabilidad social”.

El mandatario aseguró que mantendrá el vínculo con el campesinado cubano en encuentros como este, el cual le permite a través del diálogo directo conocer cuáles son los problemas que frenan hoy la producción de alimentos en el país.

Para un próximo diálogo -insistió el mandatario- debatiremos sobre cuántas cosas pueden hacer los campesinos en sus comunidades en función de resolver problemáticas sociales-económicas y sumarse así al movimiento que lleva adelante la Unión de Jóvenes Comunistas, el sistema del Poder Popular, los combatientes, los sindicatos con el fin de revolucionar ese lugar donde transcurre hoy la mayor parte del tiempo de cubanas y cubanos.

“La Revolución no está de brazos cruzados —concluyó Díaz-Canel—. Con ustedes, el campesinado cubano, seguiremos buscando soluciones, defendiendo la paz y garantizando el sustento del pueblo”.

Libro homenaje a Fidel en su centenario

Durante el intercambio fue presentado el libro “Fidel, la ANAP y el campesinado cubano”, una compilación de discursos del Comandante en Jefe relacionados con las luchas del campesinado, la historia de la ANAP y el desarrollo agrario. La obra, realizada por el historiador y diputado Elier Ramírez Cañedo y publicada por la Casa Editorial Verde Olivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, es un texto de más de 700 páginas que evidencia el estrecho vínculo del líder histórico de la Revolución Cubana con los campesinos.

El libro, que cumple un acuerdo del XIII Congreso de la ANAP, recoge intervenciones públicas de Fidel Castro en cuatro décadas, la realidad del campo antes de 1959, las luchas campesinas y el significado transformador de la Ley de Reforma Agraria.

Reconocimientos a los protagonistas del campo

Al término del diálogo, se celebró un acto de condecoraciones estatales de la ANAP, encabezado por el Presidente de la República, junto al primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, todos miembros del Buró Político. También se reconoció la presencia del Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura.

En la ceremonia el Jefe de Estado puso en el pecho de tres hombres, que han dedicado sus vidas a hacer parir la tierra, el broche de la bandera cubana y la estrella dorada que los hace acreedores del Título Honorífico de Héroes del Trabajo de la República de Cuba.

Seguidamente se impuso la Orden 17 de Mayo a tres destacados productores agropecuarios, la Medalla Románico Cordero fue concedida a 40 asociados y la Distinción Antero Regalado llegó a 150 campesinos y cuadros de la organización, de los cuales 38 estuvieron presentes en el acto.

La Demajagua