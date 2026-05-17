Madonna, Shakira y BTS protagonizarán el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Madonna, Shakira y BTS encabezarán el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, que se celebrará el próximo 19 de julio en Nueva York, Estados Unidos.

La FIFA confirmó la noticia a través de sus redes sociales y sostuvo que será la primera vez que se realice este show con el objetivo de recaudar fondos para el Fondo de Educación para Ciudadanos Globales del organismo. Esta iniciativa emblemática busca reunir 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y fomentar el futbol infantil en todo el mundo.

De acuerdo con la organización, a lo largo del torneo se donará un dólar estadounidense al fondo por cada boleto vendido para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Asimismo, el anuncio fue realizado por Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, quien estuvo acompañado por los Muppets, personajes que forman parte de The Walt Disney Company.

Elmo, el Comegalletas, así como Peggy y Kermit (la Rana René), fueron los encargados de sugerir al cantautor británico la participación de Madonna, Shakira y BTS. Incluso, Elmo mantuvo una videollamada con la agrupación surcoreana.

“Estaremos ahí, Chris, claro que sí”, expresó BTS en el video publicado en sus redes sociales.

La música jugará un papel crucial en el Mundial 2026

Además de este histórico espectáculo de medio tiempo, diversos artistas de talla internacional se encargarán de las ceremonias de inauguración en las distintas sedes del torneo de selecciones más importante del mundo.

“Mucha suerte a todos, incluyendo a Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes se presentarán en el Estadio Ciudad de México y nos regalarán momentos inolvidables”, señaló la FIFA en un comunicado oficial tras anunciar al elenco que se presentará en territorio mexicano.

Por su parte, en Canadá participarán Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otros. En tanto, en los Estados Unidos, la ceremonia de apertura en Los Ángeles contará con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Cubadebate